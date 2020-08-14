Huawei анонсировала распродажу в России со скидками до 70%

Китайская компания в России ограниченное время будет продавать свои продукты со скидками.

Новая акция получила название «Снова в школу с Huawei» и будет действовать в период с 18 по 30 августа.

Скидки до 70% будут действовать в официальном интернет-магазине, а саму акцию проведут в три этапа.

В рамках первого этапа, а это период с 18 по 20 августа скидки будут до 72%.

В числе продуктов, предлагаемых по скидке окажутся флагманы Huawei P40, Huawei P40 lite, а также ноутбуки Huawei MateBook D и другие устройства.

В рамках второго этапа, а это с 21 по 27 августа, будут разыгрываться флагманские смартфоны, планшет и ноутбук, а также действовать купоны на другие продукты компании.

Третий этап будет проходить в период с 28 по 30 августа.