Huawei анонсировала новые TWS-наушники FreeBuds Pro 4

Сегодня Huawei анонсировала свои новые TWS-наушники FreeBuds Pro 4, которые работают на базе HarmonyOS NEXT. После множества утечек информации производитель официально подтвердил внешний вид наушников и их поддержку новейшего программного обеспечения.

Наушники были анонсированы на платформе Weibo, где компания поделилась изображением FreeBuds Pro 4. Внешний вид наушников похож на модели предыдущего поколения, но с заметными изменениями в дизайне и, возможно, в цветах.

Хотя подробной информации о новых наушниках немного, известно, что они будут поставляться с HarmonyOS NEXT. В тизере говорится, что наушники появятся в продаже 26 ноября, на фестивале бренда Huawei Mate.

На тизерном изображении показан новый дизайн FreeBuds Pro 4. Силиконовые амбушюры остались прежними, но боковые стороны и задняя часть амбушюр получили привлекательные узоры. Наушники выполнены в чёрно-металлическом оттенке с золотым логотипом Huawei Sound на задней панели, окружённым толстым золотистым ободком.

По предварительной информации, FreeBuds Pro 4 предложат значительные обновления, включая новые функции искусственного интеллекта для улучшения качества звука и подключения.

Также ожидается улучшение функции шумоподавления и обновлённая функция пробуждения Celia для быстрого доступа к определённым операциям без необходимости открывать телефон.

Подробности о новых функциях будут представлены 26 ноября, когда также ожидается запуск других продуктов серии Mate 70.