Huawei активно инвестирует в исследования и разработки, чтобы быть на шаг впереди

Эксперт недавно отметил, что Huawei активно инвестирует в исследования и разработки не просто по желанию, а чтобы оставаться на уровне инноваций. В текущей ситуации компания не может рассчитывать на рентабельность для роста, и ей необходимо полагаться на инновации.

Лю Кэ, декан Школы инноваций и предпринимательства, указал, что раньше Китай конкурировал за счёт низкой стоимости, но санкции США и нехватка технологий изменили эту динамику. Теперь китайские компании, включая Huawei, сталкиваются с ростом расходов и не могут опираться на бюджетные стратегии.

Huawei инвестирует около 22 миллиардов долларов (164 миллиарда юаней) в НИОКР, чтобы быть лидером в инновациях. Лю подчеркнул, что, если компания не будет вкладывать эти средства, она рискует отстать от конкурентов в будущем. Эти инвестиции необходимы для поддержания конкурентоспособности на рынке.

Инвестиции в инновации требуют значительных усилий и терпения, так как это связано с постоянными пробами и ошибками. Эксперт считает, что такие вложения способствуют повышению производительности и могут привести к глубоким реформам в обществе. Следующие пять лет станут ключевыми для Huawei, и компании нужно сосредоточиться на инновациях.

Huawei ежегодно выделяет 10-20% своих продаж на НИОКР в области связи, искусственного интеллекта, микросхем и других направлений, включая умные автомобили. Ожидается, что в будущем компания продолжит увеличивать свои инвестиции, чтобы оставаться конкурентоспособной на потребительском рынке.

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