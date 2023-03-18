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Huawei 23 марта представит новый смартфон Huawei Enjoy 60

Автор На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

Китайская компания продолжает подогревать интерес к новинке и недавно был опубликован новый тизер.

Так, стало известно, что в смартфоне предложат 48-мегапиксельную основную камеру и аккумулятор на 6 000 мАч.

В основе аппарата будет SoC Kirin, причем ранее сообщалось, что это будет 14-нанометровый процессор, разработанный в Китае. Конечно же Huawei Enjoy 60 будет работать под управлением HarmonyOS 3.0.

Также известно, что в модели будет 8 ГБ оперативной и 128 или 256 Гб постоянной памяти. Экран получит диагональ 6,75 дюйма, разрешением 1600 х 720 пикселей. Официальная премьера новинки состоится 23 марта.

Huawei 23 марта представит новый смартфон Huawei Enjoy 60

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