Huami впервые заняла четвертое место на мировом рынке по продажам умных часов

Huami только что поделилась, что входит в четверку лидеров в мире по объему продаж своих умных часов. Новость поступила от Международной корпорации данных, которая опубликовала отчет о мировых продажах умных часов за первый квартал 2021 года.

Как стало известно Astera.ru, производитель умных устройств поделился этой новостью в своем официальном аккаунте Weibo. Согласно отчету, линейка умных часов Amazfit компании продала более 1,65 миллиона единиц по всему миру в первом квартале этого года. Это означало рост на 68,8% в годовом исчислении, что позволило компании войти в четверку лидеров на рынке впервые в жизни.

В отчете IDC также показано, что умные часы компании занимают первое место на ряде рынков, включая Бразилию, Россию и Испанию. С другой стороны, он также занял второе место на таких рынках, как Италия, третье место в Польше и четвертое место в Германии, Индии, Индонезии и Таиланде. Точно так же он занял шестое место в таких регионах, как Мексика, США, Франция и Великобритания.

Это знаменует рост умных часов под брендами Amazit и Zepp на нескольких рынках по всему миру. Новости также поступают, поскольку Huami продолжает увеличивать инвестиции в свои исследования и разработки, продажи и маркетинг. На данный момент компания продает свои интеллектуальные продукты более чем в 70 странах и регионах по всему миру и стремится еще больше расширить свое влияние за пределами Китая.