Huami представила новые умные часы Amazfit GTR 2

На мероприятии компании были представлены Amazfit GTR 2 и Amazfit GTS 2, которые поставляются с различными улучшениями наряду с некоторыми новыми функциями.

Huami Amazfit GTR 2 — вторая итерация серии GTR, обеспечивающая 14-дневное время автономной работы. Он также имеет новые функции, связанные со здоровьем, такие как обнаружение кислорода в крови, а также может отслеживать режим сна. Носимое устройство построено с 3D-стеклом сверху, которое окружено керамической рамкой. Huami утверждает, что каждые часы проходят 35 процессов и более 27 часов полировки. Стекло также покрыто алмазоподобным углеродным покрытием, предотвращающим появление царапин во время использования, с твердостью 9H, сопоставимой с сапфиром.

Дисплей представляет собой 1,39-дюймовую панель AMOLED с разрешением 328 пикселей на дюйм и максимальной яркостью 450 нит. Он также тоньше, чем предыдущее поколение, и имеет две коронки с правой стороны. Можно приобрести две версии новых умных часов, включая классную модель с корпусом из нержавеющей стали и кожаным ремешком или спортивную модель с корпусом из алюминиевого сплава с силиконовым ремешком.

Amazfit GTR 2 оснащен новейшим оптическим датчиком BioTracker 2 PPG, который позволяет ему проверять уровни насыщения крови кислородом, а также отображать частоту сердечных сокращений пользователя. Хуами сказал, что измерения насыщения могут достигать 96 процентов, что почти то же самое, что и профессиональный оксиметр, который используется специально для этой задачи. Компания также разработала новый механизм сна, который может работать с функцией определения кислорода в крови, чтобы отображать дыхательные циклы пользователя во время сна.

Они также отображают уровень кислорода в крови ночью, что, вероятно, связано с продолжающейся пандемией. Носимое устройство также имеет встроенную систему оценки состояния PAI, которая преобразует различные данные о состоянии здоровья, собранные с течением времени, в значения, которые могут быть считаны позже с помощью алгоритмов. Amazfit GTR 2 также имеет 12 различных спортивных режимов, которые он может определять автоматически, и имеет водонепроницаемость до 50 метров. Он также имеет основные возможности подключения, такие как Bluetooth, а также может подключаться к беспроводным наушникам.

Для хранения также предлагается 4 ГБ внутренней памяти, и пользователи могут хранить музыку локально на устройстве. Новейшие носимые устройства Huami поддерживаются смартфонами на базе Android и iOS, оснащены голосовым помощником XiaoAI и даже могут подключаться к Wi-Fi для загрузки музыки напрямую без сопряженного телефона. Это также позволяет устройству поддерживать системы позиционирования GPS и ГЛОНАСС. Срок службы батареи составляет до 14 дней при регулярном использовании и около 38 дней при использовании в качестве обычных часов. Устройство по-прежнему поддерживает NFC для различных платежей, а также другие функции безопасности.