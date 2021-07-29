Корпорация Zepp Health Corp, ранее называвшаяся Huami, объявила ранее на этой неделе, что она инвестирует 2,4 миллиарда долларов США, чтобы возглавить серию A 6,5 миллионов долларов США для разработки технологий МРТ и робототехники, которые помогут улучшить медицинские диагнозы.

Согласно отчету, инвестиции позволят врачам лучше диагностировать травмы головного мозга и даже помочь в лечении неврологических заболеваний с помощью визуализации в реальном времени. Китайский производитель бытовой электроники будет инвестировать в neuro42, который имеет эксклюзивную всемирную лицензию на технологию МРТ с низким полем поля. Абхита Батра , соучредитель и CSO компании Neuro42, заявил: «Мы рады поддержке Zepp Health, поскольку мы революционизируем подходы врачей к выявлению и лечению неврологических заболеваний и травм. Мы считаем, что это партнерство создаст привлекательную и устойчивую ценность для наших акционеров».

Примечательно, что нейро42 — это третья инвестиция Zepp Health в новые компании, направленные на разработку революционных технологий медицинской визуализации. Недавно Zepp Health также инвестировала в компанию Promaxo, которая занимается разработкой офисной технологии МРТ. Главный операционный директор Zepp Health Майк Йунг также добавил, что «Zepp Health фокусируется на соединении здоровья с технологиями, а нейро42 меняет местоположение, приложения и затраты на медицинскую визуализацию, что принесет огромные преимущества системам здравоохранения во всем мире».

По словам другого руководителя, компания стала мировым лидером в области технологий для здоровья потребителей, и что это партнерство с диагностическими технологиями здравоохранения откроет новые финансовые и рыночные возможности, а также для расширения ее бизнеса в области промышленных медицинских технологий.

Источник — Astera.