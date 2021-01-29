Huami готовит новый фирменный ИИ-чип третьего поколения для носимых устройств

Huami занимается не только производством смарт-часов Amazfit, разработкой и выпуском фитнес-трекеров Mi Band от Xiaomi, но также и создает процессоры для носимой электроники.

Сейчас компания использует процессоры серии Huangshan. Первый такой чип был представлен в 2018 году, он получил четыре самообучающихся блока.

Второе поколение Huangshan вышло в 2019 году. В нем уже добавили возможность работать с ЭКГ-модулем, а также улучшили работу мониторинга сердечного ритма.

Сейчас готовится третье поколение Huangshan. Его недавно анонсировал глава Huami. Подробности про процессор с искусственным интеллектом пока не раскрыли.

Ожидается, что в нем улучшат работы всех систем, и он станет еще производительнее.