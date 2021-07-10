Huami анонсирует новую ОС и чип для умных часов

Если вам интересно, почему Huami не спешит с анонсом новых продуктов в этом году, мы думаем, что знаем почему. Оказывается, китайский производитель, владеющий брендами Amazfit и Zepp, разрабатывает новую операционную систему для своих умных часов.

Несколько дней назад Huami объявила, что у нее намечено мероприятие на 13 июля. Оказывается, производитель анонсирует свою новую операционную систему и новый чипсет на мероприятии, получившем название «Будущее здравоохранения».

В сообщении Weibo, написанном Хуанг Вангом, основателем и генеральным директором Huami Technology, говорится, что его новая операционная система собственной разработки лучше подходит для часов и может лучше использовать функции здоровья, присутствующие в носимых устройствах. Генеральный директор также поделился видео о новом интерфейсе для измерения пульса.

Мы не знаем, основана ли операционная система на RTOS или она полностью новая с нуля. Тем не менее, известно, что у него будет динамический циферблат, как показано на фото ниже. Китайский лидер, который имел практический опыт работы с новой операционной системой, хвалит пользовательский интерфейс и взаимодействие с пользователем.

Также были раскрыты более подробные сведения о грядущем чипсете Huangshan. По словам г-на Хуанга, новый процессор, который должен появиться как Huangshan 2S, будет иметь независимый графический процессор. Это будет двухъядерный чипсет, основанный на архитектуре RISC-V, и он будет не только мощнее, но и потреблять меньше энергии.

Источник — Astera.