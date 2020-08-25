Huami анонсировала линейку новых умных часов Zepp E

Сегодня концептуальные умные часы Amazfit X от Huami Technology были официально запущены на краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin. Розничная цена девайса составит 1 999 юаней (289 долларов США), но цена краудфандинга составляет 999 юаней (144 доллара США) — со скидкой 50%.

Концептуальные умные часы имеют 2,07-дюймовый гибкий изогнутый 3D-экран, интегрированный корпус из титанового сплава, скрытые чувствительные к давлению кнопки, круглосуточное отслеживание индикатора состояния, мониторинг сердечного ритма по содержанию кислорода в крови и другие преимущества.

Согласно официальной презентации, экран концептуальных часов Amazfit X стоит десятки миллионов (юаней) и был разработан после 400 дней исследований и разработок. В нем применен процесс горячего сгибания 3D-стекла через сверхвысокотемпературный нагрев до 700 ℃ и 6 процессов сгибания под давлением.

В результате Amazfit X имеет качество отображения и плотность пикселей 326 пикселей на дюйм, разрешение 206 × 640, цветовую гамму 100% NTSC и яркость 430 нит. Он также расширяет область отображения часов от циферблата до изогнутых поверхностей на обоих концах запястья. Это эффективно решает противоречие между пространством запястья и областью дисплея. Таким образом, он способен отображать больше контента и информации.

Amazfit X имеет цельнометаллический интегрированный дизайн. Это увеличивает вес продукта и составляет 46 г. Основной блок интегрирован в запястья. Так что со стороны он выглядит как полумесяц, полный будущего стиля и технологий. В то же время линейные двигатели и кнопки, чувствительные к давлению, заменяют традиционную физическую форму.

Чтобы добиться изогнутой формы, Amazfit X использует изогнутую литиевую батарею емкостью 205 мАч. При ежедневном использовании заряда хватит до 7 дней. Благодаря беспроводной зарядке часы полностью заряжаются менее чем за 2 часа.

Он также оснащен новым носимым оптическим датчиком биотрекинга BioTrackerTM2. Последний может собирать данные о частоте сердечных сокращений и кислороде крови. Это позволяет часам не только отслеживать высокую частоту сердечных сокращений в течение дня и автоматически распознавать аритмию, такую ​​как фибрилляция предсердий, но также отслеживать кислородный индекс крови и фиксировать изменения тела.