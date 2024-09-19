HTC выпустила новую VR-гарнитуру с DisplayPort и ценой 999 долларов

Компания HTC представила новую VR-гарнитуру Vive Focus Vision, предназначенную для обычных пользователей. Эта автономная гарнитура стоит 999 долларов (91 600 руб.) и имеет функцию отслеживания взгляда. Она основана на модели для бизнеса и работает на чипе Qualcomm Snapdragon XR2.

Устройство может использоваться как в автономном режиме, так и в паре с ПК через USB Type-C или DisplayPort. Каждый глаз имеет дисплей с разрешением 2448 × 2448 пикселей и полем зрения 120 градусов.

В автономном режиме максимальная частота обновления составляет 90 Гц, а к концу года будет доступна поддержка 120 Гц при подключении к ПК.

Функция отслеживания взгляда фиксирует движение глаз 120 раз в секунду и помогает улучшить производительность, фокусируя ресурсы на том, что пользователь смотрит. Также она позволяет управлять интерфейсом с помощью глаз, хотя эта функция ещё в стадии эксперимента.

Гарнитура поддерживает горячую замену аккумулятора, что позволяет пользователю заменять батарею, не выключая устройство. Основной аккумулятор обеспечивает два часа работы.

В комплекте с гарнитурой будет набор для подключения через DisplayPort, который в будущем будет стоить $149. Кроме того, в планах есть версия для бизнеса за $1299 с дополнительными услугами.