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HTC привезла в РФ новый бюджетный смартфон с защитой от подглядывания в экран

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Интересная функция досталась модели HTC Wildfire E2 Plus, которая на российский рынок попала в ограниченном количестве.

Официальный дистрибьютор HTC на российском рынке анонсировал новый смартфон с защитой от подглядывания.

Эту функцию можно активировать специальной кнопкой, и после ее нажатия включается угол обзора экрана 45 градусов.

HTC Wildfire E2 Plus получил 6,82-дюймовый экран с разрешением 1640×720 пикселей и частотой обновления 90 Гц.

В основе смартфона лежит недорогой процессор Spreadtrum T610, который дополнили 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

Также в смартфоне есть поддержка карт памяти формата microSD. На тыльной стороне находится камера с датчиками 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп, фронтальный фотодатчик на 8 Мп.

За автономность аппарата отвечает аккумулятор емкостью 4600 мАч. Рекомендованная розничная цена HTC Wildfire E2 Plus составляет 12 990 рублей.

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