Компания HTC представит новый флагманский Android-смартфон в апреле 2022 года

Многие уже забыли компанию HTC как производителя смартфонов, последний ее флагман был в 2018 году, с того момента производитель выпускал только аппараты начального уровня.

Авторитетное издание DigiTimes сообщило, что в апреле HTC выпустит новый флагманский смартфон.

Эту информацию тайваньское издание получило от генерального директора HTC Vive Asia-Pacific Чарльза Хуанга на международной выставке электроники MWC 2022.

Будущий смартфон будет работать под управлением операционной системы Android.

Модель будет рассчитана на программное обеспечение дополненной и виртуальной реальности, и получит интеграцию с собственной платформой, разработанной HTC.

Напомним, в 2018 году HTC большую часть своего бизнеса продала Google, в этом же году и был выпущен последний флагман HTC U12+.

С 2018 года HTC выпускала аппараты начального и среднего уровня, и продавались они не на всех рынках.