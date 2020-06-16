HTC представила сразу два новых среднебюджетных смартфона

Компания HTC без каких-либо громких анонсов провела презентацию сразу двух новых моделей смартфонов, которые относятся к среднебюджетному сегменту.

Модели получили название HTC U20 5G и HTC Desire 20 Pro, а их стоимость составляет 300 и 640 долларов.

Более доступный аппарат HTC Desire 20 Pro оснастили процессором Snapdragon 665, который дополняет 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

Его экран получил диагональ 6,5 дюйма и разрешение FullHD+. Для селфи в этом модели предлагается камера на 25 Мп, а в основной камере установлен модуль на 48 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 5 000 мАч и он поддерживает технологию быстрой зарядки QC4.0.

Также в аппарате есть обычный разъем для наушников, модуль NFC и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Там же расположен и сканер у более дорогого смартфона.

HTC U20 5G уже имеет процессор Snapdragon 765G, благодаря которому смартфон стал первым в линейке компании, получившим поддержку работы в сетях пятого поколения. Оперативной памяти в модели будет 8 ГБ, а встроенной 256 ГБ.

Также в этом устройстве больше экран и его диагональ составляет 6,8 дюйма и такое же разрешение, как у предыдущей модели.

Такой же у HTC U20 5G и аккумулятор, а вот в основной камере предложат датчики на 48, 8, 2 и 2 Мп, тогда как фронтальную камеру оснастили 32 Мп датчиком.