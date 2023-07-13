HTC представила два новых планшета для России стоимостью от 17 тысяч рублей

HTC на российский рынок вывела два новых бюджетных планшета, которые уже предлагаются в розничных магазинах по цене от 17 тыс. руб.

Новинки HTC A104 и HTC A102 были представлены без анонса, причем их сразу начали предлагать в онлайн-магазинах.

HTC A104 предлагают по цене 16 990 рублей, за эту сумму покупатель получает аппарат с 10,36 дюймовым IPS экраном с разрешением 2000х1200 пикселей. В основе планшета лежит процессор Unisoc T606 и 8 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти в устройстве 128 ГБ.

HTC A102 получил 11-дюймовый экран с разрешением 2000х1200 пикселей, но в отличие от младшей модели тут уже установлен более мощный процессор — MediaTek Helio G85, при этом оперативной памяти гаджет получил 4 ГБ, постоянной 128 ГБ. Цена HTC A102 составляет 20990 руб.

Планшеты поддерживают работу в 4G, также у них есть беспроводные модули Wi-Fi и Bluetooth 5.0.