Главная » Новости

HTC представила два новых планшета для России стоимостью от 17 тысяч рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 24 Опубликовано

HTC на российский рынок вывела два новых бюджетных планшета, которые уже предлагаются в розничных магазинах по цене от 17 тыс. руб.

Новинки HTC A104 и HTC A102 были представлены без анонса, причем их сразу начали предлагать в онлайн-магазинах.

HTC A104 предлагают по цене 16 990 рублей, за эту сумму покупатель получает аппарат с 10,36 дюймовым IPS экраном с разрешением 2000х1200 пикселей. В основе планшета лежит процессор Unisoc T606 и 8 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти в устройстве 128 ГБ.

HTC A102 получил 11-дюймовый экран с разрешением 2000х1200 пикселей, но в отличие от младшей модели тут уже установлен более мощный процессор — MediaTek Helio G85, при этом оперативной памяти гаджет получил 4 ГБ, постоянной 128 ГБ. Цена HTC A102 составляет 20990 руб.

Планшеты поддерживают работу в 4G, также у них есть беспроводные модули Wi-Fi и Bluetooth 5.0.

HTC представила два новых планшета для России стоимостью от 17 тысяч рублей

HTC HTC A102 HTC A104
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.