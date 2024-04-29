HTC пополнит линейку своих смартфонов новой моделью на базе Snapdragon 7 Gen 3

По информации из Geekbench, ожидается, что HTC готовит к выходу новую модель под названием U24 или U24 Pro.

Ожидается, что смартфон будет оснащен новым процессором Snapdragon 7 Gen 3, что должно привести к улучшению производительности по сравнению с предыдущей моделью U23, оснащенной Snapdragon 7 Gen 1.

Также указывается, что новая модель может иметь 12 ГБ оперативной памяти. Однако, кроме этих данных, другой информации о новом смартфоне HTC пока нет.

Что касается HTC U23, то он имеет 6,7-дюймовый экран с разрешением Full HD, 8 ГБ оперативной памяти, 64-мегапиксельную камеру и аккумулятор ёмкостью 4600 мАч.