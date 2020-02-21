HTC показала новые модели VR-шлемов серии Vive Cosmos

HTC провела онлайн презентацию своих новых VR-шлемов серии Vive Cosmos. Теперь в линейке появились модели под названием Vive Cosmos Play, Vive Cosmos, Vive Cosmos XR и Vive Cosmos Elite.

Все новые модели оснащены одинаковым корпусом и дисплеем с разрешением 2880х1700 пикселей, но за счет сменных лицевых панелей пользователь может модернизировать свой шлем.

К примеру, можно будет купить самый простой Cosmos Play, а в дальнейшем ему сменят панель и улучшат характеристики.



Cosmos Play получил четыре камеры для отслеживания, при этом у этого шлема отсутствуют наушники. HTC Vive Cosmos Elite оснастили функцией вешнего отслеживания через панели External Tracking Faceplate.

Также эта модель шлема будет предлагаться со станциями SteamVR и контролерами Vive. Цена этой версии составит $899

Cosmos XR это уже модель, рассчитанная на коммерческое использование, так как в нем высококачественные камеры, а также он способен работать не только в области VR, но и дополненной реальности.

Все цены на представленные новинки HTC намерена раскрыть на конференции GDC.