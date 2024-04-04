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HP запретила печать на принтерах без приложения HP Smart

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Компания HP вызывает недовольство у пользователей, так как запретила использовать свои принтеры на устройствах, где не установлено приложение HP Smart.

Это приложение не только позволяет печатать и сканировать, но и обновляет прошивку принтера, блокируя печать с совместимыми картриджами.

Пользователи жалуются, что их принтеры HP перестают работать без HP Smart, хотя сами устройства могут функционировать независимо от этого приложения. Это создает неудобства и принуждает людей приобретать оригинальные картриджи, которые значительно дороже совместимых.

Генеральный директор HP заявил, что компания не собирается отказываться от такой политики. Помимо этого, в прошлом HP также сталкивалась с проблемами, когда из-за ошибки все принтеры в операционных системах Windows 10 и Windows 11 были переименованы в HP LaserJet M101-M106, вызывая проблемы у многих пользователей.

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