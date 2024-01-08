HP выпустила и показала самый легкий игровой ноутбук Omen Transcend 14 с OLED-экраном

HP Omen Transcend 14 — новый игровой ноутбук от компании HP, который был официально представлен на выставке CES 2024. Он отличается своей легкостью и отличной системой охлаждения, что делает его одним из лучших в своем классе.

Ноутбук оснащен 14-дюймовым IMAX-экраном с разрешением 2.8K, частотой обновления 120 Гц и OLED-панелью, которая обеспечивает яркость и качество изображения.

Кроме того, дисплей сертифицирован по стандарту VESA True Black HDR 400 и обеспечивает 100% охват цветового пространства DCI-P3.

В ноутбуке предлагается выбор между процессорами Intel Core Ultra 7 155H и Core Ultra 9 185H Meteor Lake, а также видеокартами Nvidia GeForce RTX 4050, RTX 4060 и RTX 4070. Он также может похвастаться до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-7467 и до 2 ТБ SSD-накопителя PCIe4.

Система охлаждения Omen Transcend 14 основана на технологии двухканального потока от Intel, которая обеспечивает эффективное охлаждение процессора и видеокарты. Благодаря этому, ноутбук может стабильно использовать высокую мощность в тонком корпусе толщиной 12 мм.

Ноутбук оснащен различными портами, включая Thunderbolt 4 с поддержкой DisplayPort 1.4 и Power Delivery, USB Type-C 10 Гбит/с, 2 порта USB Type-A 10 Гбит/с, HDMI 2.1 и аудиоразъем.

Он также поддерживает беспроводной адаптер Intel BE200, который обеспечивает подключение к Wi-Fi 7. Кроме того, у ноутбука есть встроенная веб-камера FHD с ИК-датчиком, клавиатура с RGB-подсветкой и аккумулятор на 71 ватт-час с поддержкой зарядки мощностью 140 Вт через USB-C.

HP сотрудничает с HyperX для настройки аудио на Omen Transcend 14. Кроме того, ноутбук предлагает сервис Otter.ai, который генерирует подсказки и уведомления с помощью искусственного интеллекта.

HP Omen Transcend 14 уже доступен для заказа в двух цветовых решениях по цене от 1499.99 долларов.