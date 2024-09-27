HP в свои принтеры внедряет ИИ-функции

Компания HP анонсировала расширение функциональности своих принтеров с помощью искусственного интеллекта. Новые инструменты собраны в пакет под названием HP Print AI, который призван упростить процесс печати.

Одной из ключевых функций является Perfect Output. Она очищает распечатываемые материалы, удаляя ненужную информацию с веб-страниц, такую как реклама, и исправляет форматирование. Таким образом, пользователи получают только нужный текст и изображения.

Также новая функция поможет оптимизировать печать электронных таблиц, сохраняя диаграммы на одной странице и автоматически масштабируя изображения. С помощью разговорных подсказок Print AI можно легко превратить любую фотографию в открытку, добавляя различные стили и шрифты.

На данный момент функции HP Print AI находятся на стадии бета-тестирования, и их полноценный запуск запланирован на 2025 год. Модели принтеров, которые получат эти возможности, пока не названы.