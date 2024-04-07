HP провела премьеру линейки ноутбуков Chromebook по цене от 300 долларов

Компания HP только что представила новую линейку Chromebook, состоящую из четырех моделей с диагональю 14 дюймов. Все они оборудованы процессорами Alder Lake-N от Intel, что делает их мощными и функциональными устройствами, подходящими для различных потребностей.

Топовая модель в линейке — HP Chromebook Plus x360. Он оснащен мощным процессором Intel Core i3-N305, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ хранилища. Сенсорный IPS-дисплей с диагональю 14 дюймов обеспечивает четкое изображение в формате Full HD, а веб-камера 1080p позволяет проводить видеозвонки высокого качества.

Для тех, кто ищет баланс между производительностью и доступностью, доступны две конфигурации HP Chromebook x360. Оба варианта оснащены сенсорным дисплеем Full HD и веб-камерой с разрешением 720p. Пользователи могут выбрать процессор Intel N100 или N200, а также опции по оперативной памяти и хранилищу.

HP Chromebook 14 дюймов — неконвертируемая модель, которая имеет много общего с версией x360. Она также оснащена 14-дюймовым дисплеем и веб-камерой, однако не имеет возможности поворота на 360 градусов. Варианты процессоров и другие характеристики такие же, как и у HP Chromebook x360.

Цены на новые Chromebook от HP начинаются от 300 долларов за базовую модель HP Chromebook x360. HP Chromebook Plus x360 с более мощными характеристиками стоит от 599,99 долларов.

Все модели уже доступны для покупки, за исключением HP Chromebook x360 с процессором N100, который станет доступен позже.