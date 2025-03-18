HP представила новый ноутбук OmniBook 5 16 AI PC

Компания HP анонсировала ноутбук HP OmniBook 5 16 AI PC, предлагаемый с мощными процессорами Intel и AMD, а также сертифицированный для работы с Microsoft Copilot+ PC.

Модель доступна с процессорами Intel до Core Ultra 9 285H, который имеет 16 ядер и работает на частоте до 5,4 ГГц, и с чипами AMD до Ryzen AI 7 350 с восьмью ядрами и частотой до 5,0 ГГц. Графика может достигать уровня AMD Radeon 860M.

В зависимости от конфигурации, оперативная память составляет 16, 24 или 32 Гбайт, а накопитель — от 512 Гбайт до 2 Тбайт. Ноутбук с процессором Intel оснащён 16-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 2K, частотой обновления 120 Гц и высокой яркостью до 500 кд/м². Дисплей поддерживает 100% охват цветового пространства DCI-P3 и имеет сертификаты VESA True Black HDR 500 и TUV+Eyesafe.

Также предлагаются варианты с менее яркими дисплеями и IPS-панелью с разрешением 2K и яркостью 300 кд/м². Для видеоконференций предусмотрена ИК-камера HP True Vision 1080p и массив цифровых микрофонов. Ноутбук оснащён двумя динамиками с поддержкой HP Audio Boost.

Что касается портов, в ноутбуке есть два USB Type-C, два USB Type-A, HDMI 2.1 и аудиоразъём. Также имеется специальная клавиша для доступа к ИИ-помощнику Copilot. Вес устройства составляет 1,78 кг.