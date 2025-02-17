HP представила 14-дюймовый ноутбук EliteBook X G1a за 388 тыс. рублей

Компания HP анонсировала 14-дюймовый ноутбук EliteBook X G1a 2025, который стоит дороже, чем некоторые игровые ПК, при этом он ориентирован на работу с ИИ.

Устройство оснащено 128 ГБ оперативной памяти и стоит 4299 долларов (388 000 руб.), что делает его одним из самых мощных в своём классе.

В ноутбуке установлен процессор AMD Ryzen AI 9 HX 375 с 12 ядрами и максимальной тактовой частотой 5,1 ГГц, а также графический процессор AMD Radeon 890M. Он подходит для обработки больших языковых моделей и выполнения сложных задач.

EliteBook X G1a имеет алюминиевый корпус весом 1,49 кг и толщину от 0,36 до 0,52 дюйма. Экран с разрешением 2,8K и яркостью 400 нит обеспечивает высокое качество изображения. Ноутбук также оснащён аудиосистемой от Poly Studio.

Для подключения доступны Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, два порта Thunderbolt 4, USB-C, HDMI 2.1 и USB-A. Устройство включает в себя HP Wolf Pro Security Edition и 5-мегапиксельную ИК-камеру для биометрической аутентификации.

Аккумулятор на 74,5 Вт·ч обеспечивает длительное время работы, а адаптер USB-C поддерживает быструю зарядку.