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HP: пользователи на 20% реже стали пользоваться принтерами

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Феномен гибридной работы привел к сокращению количества распечатываемых страниц на принтерах компаний, что является серьезной угрозой для полиграфического бизнеса компании. Пользователи стали печатать на 20% меньше страниц.

HP: пользователи на 20% реже стали пользоваться принтерами

Одно из исследований показало, что в 2020 году в домах и офисах печаталось на 450 миллиардов страниц больше, что составляет 19% относительного прироста по сравнению с текущими показателями.

В этой ситуации компания HP, один из ведущих поставщиков печатного оборудования, столкнулась с частичным снижением продаж, возможно, из-за высокой стоимости картриджей.

Для компенсации убытков производитель предложил необычный формат использования оборудования по подписке «всё в одном», где компания предоставляет принтеры и картриджи за ежемесячную плату. В настоящее время число подписчиков составляет 13 миллионов клиентов.

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