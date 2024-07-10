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HP отказалась от выпуска «умных» принтеров с подпиской на платный сервис

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Немецкое издание Druckerchannel сообщает, что компания Hewlett-Packard (HP) приняла решение прекратить производство умных принтеров из-за недовольства своих клиентов.

Пользователи офисной техники выразили протест, так как эти принтеры требовали подключения к интернету и платной подписки HP+.

Представители HP объяснили, что лазерные принтеры серии LaserJet E получали бесплатные обновления, расширяющие функциональность устройств и обеспечивающие обновления безопасности.

Однако для полноценного использования принтеров требовалась платная подписка, а также использование оригинальных чернил HP.

Компания не упомянула конкретных причин недовольства клиентов. Однако HP отметила, что многие корпоративные пользователи не могли себе позволить оплачивать подписку.

Те клиенты, которые уже приобрели умные принтеры, смогут продолжать их использовать, но HP больше не будет выпускать подобную офисную технику.

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