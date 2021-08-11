HP Chromebook x2 11 выпущен с Snapdragon 7c и USI Pen за 599 долларов

HP анонсировала Chromebook x2 11 вместе с Chromebase AiO. Это съемное устройство с подставкой для стилуса. Со встроенным Snapdragon 7c он поддерживает подключение LTE.

Chromebook x2 11 в алюминиевом корпусе оснащен 11-дюймовой IPS-панелью, которая поддерживает разрешение 2K и яркость 440 нит. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 4. Устройство поставляется с USI-сертифицированным пером (стилусом), которое можно заряжать по беспроводной сети. Это можно сделать, прикрепив стилус к правому краю Chromebook x2 11.

Snapdragon 7c находится под капотом Chromebook x2 11. Он поставляется с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и до 12 ГБ памяти eMMC. Компания утверждает, что двухэлементный аккумулятор Chromebook емкостью 32 Вт может работать около 11 часов 15 минут. Зарядное устройство мощностью 45 Вт позволяет устройству заряжаться с нуля до 50 процентов за 45 минут.

Chromebook x2 11 имеет 5-мегапиксельную переднюю камеру и 8-мегапиксельную заднюю камеру с двойным массивом микрофонов. Он предлагает другие функции, такие как Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, пару портов USB-C, слот для карт microSD и слот для нано-SIM.

Есть полноразмерная клавиатура с трекпадом, которую можно прикрепить к нижнему краю Chromebook x2 11. На задней панели устройства есть подставка, позволяющая использовать его под разными углами до 170 градусов.

HP Chromebook x2 11 стоит от 599 долларов со стилусом. Он поставляется в двух вариантах LTE, таких как 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ хранилища и 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища, а также модель только для Wi-Fi с 8 ГБ ОЗУ + 64 ГБ хранилища. Его можно купить в таких цветах, как Night Teal и Shade Grey.

Источник — Astera.