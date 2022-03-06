Хостинг-провайдер .masterhost обеспечит работоспособность российских веб-проектов

Компания .masterhost – один из первых в России хостинг-провайдеров и регистраторов доменных имен – объявила о начале акции «Мартовский code». В соответствии с условиями клиенты провайдера смогут получить скидку 15% в течение двух месяцев на заказ старших тарифов SSD-хостинга и всей линейки VPS на базе KVM, используя промокод WELCOME.

Известно, что с недавних пор многие зарубежные провайдеры и регистраторы сообщают о прекращении взаимодействия с российскими пользователями. Хостинг-провайдер .masterhost разработал пакет мер, которые позволят перенести веб-проекты и домены на обслуживание в .masterhost, исключив финансовые риски для проектов и сохранив их производительность.

Компания предлагает: силами специалистов провайдера бесплатный перенос всех сайтов; бесплатный трансфер доменов .RU, .SU и .РФ с сохранением срока регистрации; трансфер доменов .РУС за 790 рублей с автоматическим продлением на 1 год и для всех новых клиентов компании в рамках акции «Test-Drive 2.0» виртуальный SSD-хостинг за 1 рубль в течение календарного месяца.

Специалисты хостинг-провайдера .masterhost сделают все возможное, чтобы клиенты компании были уверены в работоспособности и сохранности своих веб-проектов.