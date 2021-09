Horizon Forbidden West не сможет перейти с PS4 на PS5

Однако более дорогие издания игры включают в себя цифровые копии PS4 и PS5.

Horizon Forbidden West, продолжение всеми любимого Horizon Zero Dawn , теперь доступно для предзаказа перед недавно объявленной датой выхода игры 18 февраля 2022 года как для PS4, так и для PS5. Но если вы планируете играть в игру на PS4 и, в конечном итоге, попробовать ее на PS5, у вас нет возможности получить обновление для разных поколений.

Вместо этого вам придется купить более дорогие версии игры, которые предлагают цифровые копии как для PS4, так и для PS5, или начать с PS4 и позже купить совершенно новую копию игры для PS5 по полной цене. И вам не следует ожидать, что в будущем будет представлено какое-то обновление, поскольку Sony заявляет, что у нее «нет планов» для такого рода предложения, даже если вы можете перенести свои данные сохранения из версий игры для PS4 в PS5.

Для того чтобы получить как PS4 и PS5 цифровые версии Horizon Запретный Запад в одном пакете, вы должны купить spendier $ 79,99 Digital Deluxe Edition , в $ 199,99 коллекционное издание , или $ 259,99 Regalla издание. Для сравнения, Standard Edition будет стоить 59,99 долларов на PS4 и 69,99 долларов на PS5. Также есть специальное издание для PS4, которое стоит 69,99 долларов, которое предлагает цифровой саундтрек, «мини-артбук» и поставляется в стальной коробке. (Также есть отдельная версия этого издания для PS5)

Sony продемонстрировала готовность предложить способы обновления с некоторыми другими своими играми. Компания позволяет игрокам платить за обновление с PS4 до версии PS5 Ghost of Tsushima Director’s Cut и с версии Death Stranding для PS4 на эксклюзивную для PS5 Death Stranding: Director’s Cut . Sony также выпустила бесплатные патчи, оптимизирующие игры PS4 для PS5, как это было для God of War и, буквально на прошлой неделе, Horizon Zero Dawn . Но в случае с Horizon Forbidden West вообще нет возможности для обновления между поколениями. Sony просит вас заплатить как минимум 20 долларов вперед, чтобы в конечном итоге иметь возможность играть в игру на системе, которой у вас, возможно, даже нет.

А любители собирать физические копии игр должны знать, что в выпусках Horizon Forbidden West Collector’s и Regalla Edition диски с играми не будут. Вместо этого у них будет код загрузки, который позволит вам играть в Horizon Forbidden West на PS4 или PS5. Тем не менее эти более дорогие издания игры предлагают множество других бонусов, в том числе впечатляющие статуи большой машины, похожей на слона. Вы можете прочитать все о том, что доступно в каждом выпуске, в блоге Sony.

Sony продемонстрировала впечатляющие кадры Horizon Forbidden West в мае, и, возможно, мы сможем увидеть больше из игры на только что анонсированной презентации PlayStation 9 сентября.