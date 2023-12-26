Honor запустил продажи смартфона Honor 90 GT в Китае по цене от 365 долларов

На прошлой неделе Honor представила в Китае флагманский телефон Honor 90 GT, который ориентирован на высокую производительность.

Это первый смартфон компании с 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища.

В Китае Honor 90 GT предлагается в нескольких конфигурациях: 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ, 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ, 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ и 24 ГБ ОЗУ + 1 ТБ.

Цены на эти модели составляют соответственно 2599 юаней (около 365 долларов), 2899 юаней (около 405 долларов), 3199 юаней (около 447 долларов) и 3699 юаней (около 517 долларов). Пока нет информации о планах бренда выпустить 90 GT на международных рынках.

Honor 90 GT оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и ШИМ-регулировкой яркости 3840 Гц. Устройство работает на чипсете Snapdragon 8 Gen 2 и имеет оперативную память LPDDR5x и хранилище UFS 4.0.

90 GT оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт. Для охлаждения устройства используется 3D-паровая камера охлаждения площадью 5268 мм2. Встроенная фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп, а задняя камера — 50 Мп (Sony IMX906 с поддержкой OIS) + 12 Мп (сверхширокоугольная).

Смартфон работает на операционной системе Android 14 с пользовательским интерфейсом Magic OS 7.2. Он также оснащен функциями, такими как встроенный в экран датчик отпечатков пальцев, чип C1 с улучшением радиосигнала, линейный двигатель по оси X и двойные стереодинамики. Толщина устройства составляет 7,19 мм, а вес — 185 граммов.