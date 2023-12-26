Honor запустила в Китае предварительное бронирование серии Magic 6

Компания Honor официально объявила о дате запуска своей новой серии смартфонов Magic 6. Презентация состоится 10 и 11 января, одновременно с выпуском нового пользовательского интерфейса Magic OS 8.0.

Сейчас в Китае уже доступно предварительное бронирование смартфонов Honor Magic 6. Клиенты могут посетить официальный сайт Honor и внести депозит в размере 100 юаней, чтобы заранее обезопасить себе телефон. Этот депозит также предоставляет шесть дополнительных преимуществ.

Ожидается, что серия Magic 6 будет состоять из трех устройств — стандартной версии Magic 6, Magic 6 Pro и, возможно, премиальной версии в сотрудничестве с Porsche Design.

Honor уже объявила о партнерстве с Porsche Design, что подразумевает выпуск специальной версии «Magic 6 Porsche Design» с уникальными функциями и дизайном.

Хотя конкретные характеристики пока не разглашаются, утечки указывают на наличие мощной камеры с 50-мегапиксельным сенсором OmniVision OV50K в серии Magic 6.

Также говорят о впечатляющей скорости зарядки: Magic 6 и 6 Pro, вероятно, будут поддерживать проводную зарядку мощностью 66 Вт и 100 Вт соответственно. Версия Pro, возможно, будет иметь также беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Официальный запуск назначен на определенную дату, и Honor, вероятно, начнет представлять функции смартфонов за несколько дней до этого.