Honor запустила смарт-часы Choice Watch с AMOLED-экраном за 7 тыс. рублей

На специальном мероприятии в Индии компания Honor представила свои новые умные часы и беспроводные наушники, которые входят в экосистему бренда Honor Choice. Известные как Honor Choice Watch, эти часы имеют компактный и стильный дизайн, который подходит для повседневного использования.

Однако интересно отметить, что эти часы также известны как Honor Choice Haylou Watch в других странах. Это связано с тем, что Haylou является известным производителем носимых устройств, и один из их продуктов даже продается под брендом OnePlus Nord Watch.

Новые часы Honor Choice предлагают множество функций и возможностей. Ими можно управлять как сенсорными входами, так и цифровой заводной головкой.

Кроме того, пользователи могут выбирать из разных циферблатов и ремешков размером 23-20 мм для настройки часов под свой стиль.

Часы поддерживают 120 режимов тренировок и имеют встроенную GNSS, что позволяет получать более точные данные о местоположении.

Они также оснащены функциями мониторинга сердечного ритма, отслеживания сна, уровня кислорода в крови и другими инструментами для поддержания здоровья.

Кроме того, они предлагают такие полезные инструменты, как калькулятор, компас, голосовые заметки и многое другое.

Одной из самых важных функций является поддержка вызовов по Bluetooth, что делает их еще более удобными в использовании. И, несмотря на все эти функции, часы Honor Choice обеспечивают длительное время работы до 12 дней при полной зарядке.

Цена часов Honor Choice в Индии составляет 80 долларов, но на ограниченный период они будут доступны по начальной цене 70 долларов.

Часы можно приобрести на платформе Amazon в черном или белом цвете, начиная с 24 февраля. Эти новые часы Honor Choice отлично сочетают в себе стильный дизайн, множество функций и доступную цену, что делает их привлекательными для многих пользователей.