Honor запустил в Индии свой новый смартфон Honor X9b

Это уже второе устройство бренда, выпущенное в стране после его возвращения в прошлом году.

Honor X9b предлагает доступное решение с более скромными характеристиками по сравнению с Honor 90.

Смартфон позиционируется как прочное устройство, несмотря на изогнутый дисплей и легкий корпус. Он имеет сертификат SGS.

Дизайн Honor X9b вдохновлен роскошными часами и выполнен в виде круглого кольца. Задняя панель изготовлена из пластика и веганской кожи. Толщина смартфона составляет 7,98 мм, а вес — около 185 г.

Устройство оснащено изогнутым OLED-дисплеем размером 6,78 дюймов с разрешением 2652 x 1200 пикселей. Он поддерживает частоту обновления до 120 Гц и обладает высокой яркостью.

Honor X9b работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 и оснащен оперативной памятью LPDDR4x и накопителем UFS 3.1. Он работает на операционной системе MagicOS 7.2, основанной на Android 13.

Смартфон оснащен тройной камерой, включающей 108-мегапиксельный основной сенсор, 5-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 2-мегапиксельную камеру для макросъемки. На передней панели установлена 16-мегапиксельная селфи-камера.

Honor X9b поддерживает две SIM-карты, 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC, GNSS и USB Type-C. Для биометрической аутентификации используется встроенный в экран датчик отпечатков пальцев.

Смартфон работает на аккумуляторе емкостью 5800 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 35 Вт.

Honor X9b доступен в Индии в конфигурации 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Цена устройства составляет около $ 315, а первые продажи запланирована на 16 февраля.