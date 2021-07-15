Honor только что запустила в Китае серию ноутбуков MagicBook 2021 года. Сюда входят MagicBook 14 и MagicBook 15, в которых используются процессоры AMD Ryzen 5000, а также поддержка грядущего обновления Windows 11.

На конференции в начале этой недели китайский производитель смартфонов представил новые MagicBook 14 и 15 — последние тонкие и легкие ноутбуки компании. Оба ноутбука имеют цельнометаллический корпус с тонкими рамками вокруг дисплея. Спереди MagicBook 14 оснащен 14-дюймовым матовым дисплеем FHD IPS, сертифицированным TÜV Rheinland Low Blue Light и Flicker Free. Более крупный вариант также имеет аналогичный дисплей, но с более крупной 15-дюймовой панелью.

Примечательно, что изюминкой новых ноутбуков является их форм-фактор: 14-дюймовая версия имеет толщину всего 15,9 мм и вес всего 1,38 кг. Даже рамка дисплея имеет толщину всего 4,8 мм. С другой стороны, MagicBook 15 имеет толщину 16,9 мм и вес всего 1,54 кг при соотношении экрана к корпусу 87 процентов и лицевой рамке 5,3 мм. Под капотом оба ноутбука оснащены новейшими процессорами AMD серии Ryzen 5000, которые работают в паре с 16 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR4 и 512 ГБ хранилища NVMe PCIe SSD.

Оба ноутбука также поддерживают стандарты WiFi 6, и Honor также заявила, что они будут поддерживать обновление Microsoft Windows 11, когда оно выйдет. Ноутбуки поступят в продажу с 20 июля по следующим ценам:

MagicBook 14 (Ryzen 5 5500U) — 4499 юаней (примерно 700 долларов США)

MagicBook 14 (Ryzen 7 5700U) — 4899 юаней (примерно 760 долларов США)

MagicBook 15 (Ryzen 5 5500U) — 4599 юаней (примерно 712 долларов США)

Honor также предлагает специальную скидку при первой продаже на модели MagicBook 14 Ryzen 5 и MagicBook 15, которые будут стоить 4199 юаней (примерно 650 долларов США) и 4299 юаней (примерно 665 долларов США) соответственно.

Источник — Astera.