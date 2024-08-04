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Honor запускает интересный смартфон со стразами Honor X60i

Автор На чтение 1 мин Просмотров 40 Опубликовано

Компания Honor представила оригинальный смартфон Honor X60i с необычным дизайном. Его отличает кольцо из стразов вокруг основной камеры — такого решения ранее не было ни в одной модели.

Honor запускает интересный смартфон со стразами Honor X60i

Пока новинка дебютировала только на китайском рынке, но не исключено, что модель станет глобальной. Заказы на смартфон уже стартовали. Он доступен в двух версиях с разным объёмом памяти по цене 1399 (17 000 рублей) и 1799 юаней (21 000 рублей) за версии 8/256 и 12/512 ГБ.

Honor запускает интересный смартфон со стразами Honor X60i

X60i получил 6,7-дюймовый AMOLED-экран с овальным вырезом под фронтальную камеру. Сканер отпечатков пальцев размещён под дисплеем. Устройство оснащено процессором MediaTek Dimensity 6080 и оперативной памятью 8-12 ГБ.

Среди прочих функций — NFC, стереодинамики, IP64 защита. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю 35-ваттную зарядку.

Новинка работает под управлением операционной системы MagicOS 8.0 на базе Android 14.

Honor запускает интересный смартфон со стразами Honor X60i Honor запускает интересный смартфон со стразами Honor X60i Honor запускает интересный смартфон со стразами Honor X60i Honor запускает интересный смартфон со стразами Honor X60i Honor запускает интересный смартфон со стразами Honor X60i

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