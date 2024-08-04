Honor запускает интересный смартфон со стразами Honor X60i

Компания Honor представила оригинальный смартфон Honor X60i с необычным дизайном. Его отличает кольцо из стразов вокруг основной камеры — такого решения ранее не было ни в одной модели.

Пока новинка дебютировала только на китайском рынке, но не исключено, что модель станет глобальной. Заказы на смартфон уже стартовали. Он доступен в двух версиях с разным объёмом памяти по цене 1399 (17 000 рублей) и 1799 юаней (21 000 рублей) за версии 8/256 и 12/512 ГБ.

X60i получил 6,7-дюймовый AMOLED-экран с овальным вырезом под фронтальную камеру. Сканер отпечатков пальцев размещён под дисплеем. Устройство оснащено процессором MediaTek Dimensity 6080 и оперативной памятью 8-12 ГБ.

Среди прочих функций — NFC, стереодинамики, IP64 защита. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю 35-ваттную зарядку.

Новинка работает под управлением операционной системы MagicOS 8.0 на базе Android 14.