Honor запатентовал выдвижной смартфон с круговым дисплеем

Компания Honor, которая в прошлом году стала независимой от Huawei , возобновила выпуск смартфонов на рынок, в том числе во флагманском и премиальном сегментах. Теперь, как и другие китайские производители, Honor имеет амбициозные планы в отношении своих смартфонов и уже запатентовала новые разработки.

На изображениях, опубликованных вместе с заявкой на патент, показан узкий телефон с большим круговым экраном, который покрывает всю переднюю и заднюю часть. Что интересно, фронтальной камеры устройства не видно.

На задней панели есть небольшая вертикальная рамка, где части дисплея сходятся вместе и откуда экран выкатывается вперед. Учитывая, что у него круговой экран , кнопка питания перемещена вверх. Вертикальная рамка на задней панели оснащена четырьмя камерами со светодиодной вспышкой. Система, похоже, вдохновлена ​​складным смартфоном Huawei Mate X.

Когда экран полностью развернут, он будет размером с планшет и, вероятно , будет иметь размер около 11 дюймов. Это похоже на раскладной смартфон Huawei Mate, о котором сообщалось несколько недель назад.

Однако перед выпуском смартфона с выдвижной камерой компания планирует выпустить складной смартфон. Уже зарегистрированы названия моделей Honor Magic Flip и Honor Magic Fold. Генеральный директор Honor Джордж Чжао сказал, что когда компания выпустит свой складной смартфон, он станет лучшим на рынке.

OPPO уже представила свой концептуальный смартфон OPPO X 2021 Rollable, в котором используется выдвижная OLED-панель, позволяющая увеличивать размер дисплея с 6,7 до 7,4 дюйма. Однако в продаже устройство отсутствует. С другой стороны, Xiaomi выпустила в прошлом году смартфон Mi MIX Alpha с круговым экраном.