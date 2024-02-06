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Honor X9b выйдет на рынок с Snapdragon 6 Gen 1 и АКБ на 5800 мАч

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Honor планирует выпустить смартфон X9b в Индии 15 февраля, но до мероприятия Honor раскрыла некоторые ключевые детали этих новинок. В частности, стали известны конфигурации и аккумулятор смартфона X9b.

Ожидается, что Honor X9b будет иметь изогнутый дисплей с разрешением 1,5K и пятикратной защитой глаз.

Он также будет поддерживать автоматическую яркость, иметь дисплей с низким синим свечением и индикацию времени суток. О точной конфигурации камеры на задней панели информации пока нет.

Согласно информации на микросайте Amazon, смартфон Honor X9b будет работать на процессоре Snapdragon 6 Gen 1.

Он будет доступен в вариантах с 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти, а также с дополнительной виртуальной оперативной памятью в размере 8 ГБ.

Оба варианта будут иметь 256 ГБ встроенной памяти. Смартфон будет работать на MagicOS 7.2, основанной на Android 13. Он будет оснащен аккумулятором емкостью 5800 мАч, который, по заявлению компании, позволит использовать устройство до 3 дней без подзарядки.

Honor также сообщает, что X9b получил золотую метку DXOMARK.

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