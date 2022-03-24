Смартфон Honor X8 вышел в продажу за пределами Китая

Honor в начале марта на китайском рынке представила свой новый смартфон Honor X8, теперь эта модель выходит за пределы домашнего рынка производителя.

С 24 марта смартфон поступит в продажу в Саудовской Аравии и ОАЭ, в этих регионах новинка будет предлагаться за 245 долларов и это за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Причем в этой модели на 2 ГБ можно увеличить объём оперативной памяти за счет создания виртуального раздела в постоянной памяти.

Напомним, Honor X8 получил 6,7-дюймовый IPS экран с разрешением 2388 х 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц.

В основе аппарата лежит процессор Snapdragon 680. С фронтальной стороны находится 16 Мп камера, на задней панели установлена четверная камера с датчиками 64, 5, 2 и 2 Мп.

За автономность Honor X8 отвечает аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.