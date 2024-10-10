Honor X60 с Dimensity 7025 и АКБ на 6600 мАч дебютирует 16 октября

Компания Honor анонсировала запуск новой серии смартфонов Honor X60, который состоится 16 октября в 19:30 по местному времени. В эту серию войдут минимум три модели, которые поддерживают быструю зарядку на 35 Вт и 66 Вт.

Смартфоны сохранят дисплеи с двойным изгибом и обещают высокую долговечность и отличное время автономной работы с новыми улучшениями.

Серия Honor X50, выпущенная в июле 2023 года, имела большой успех — за менее чем 15 месяцев было продано свыше 15 миллионов устройств, что означает продажу примерно каждые 2,7 секунды.

Несмотря на тонкий профиль в 7,98 мм, общая высота всех проданных смартфонов превышает высоту 13 Эверестов. Новая серия X60 будет опираться на достижения X50, с акцентом на производительность и долговечность.

По последним данным, Honor X60 будет оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Внутри будет установлен процессор Dimensity 7025, 12 ГБ оперативной памяти, 12 ГБ виртуальной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища.

Аккумулятор на 5800 мАч будет поддерживать быструю зарядку в 35 Вт. Основная камера будет на 108 мегапикселей, а фронтальная — на 8 мегапикселей. Смартфон будет работать на Android 14 с интерфейсом MagicOS 8.

В линейку X60 войдут как минимум Honor X60, X60 Pro и X60 GT, при этом модель GT может выйти позже в этом году.