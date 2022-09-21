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Honor X6 представлен с двумя камерами на 50 Мп и аккумулятором на 5000 мАч

Honor X6
Автор На чтение 2 мин Просмотров 25 Опубликовано

Компания Honor незаметно представила новый телефон среднего класса под названием Honor X6 в Саудовской Аравии. Некоторые из основных особенностей устройства включают в себя дисплей с каплевидным вырезом, чипсет Helio G-серии, 50-мегапиксельную основную камеру и большую батарею. Продолжайте читать, чтобы узнать всю информацию о его характеристиках, функциях и цене.

Honor X6 имеет размеры 163,66 х 75,13 х 8,68 мм и весит около 194 граммов . Он оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ 720 x 1600 пикселей, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 60 Гц.

MediaTek Helio G25 присутствует под капотом Honor X6. В телефоне предустановлена ​​ОС Android 12 на базе Magic UI 6.1. Он поставляется в двух конфигурациях, таких как 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ памяти и 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти.

5-мегапиксельная фронтальная камера, доступная на Honor X6, поддерживает видеосъемку в формате 1080p. На задней панели устройства расположены 50-мегапиксельная основная камера, 2-мегапиксельная макрокамера и светодиодная вспышка. X6 предлагает такие функции фотографии, как портретный режим, панорама, интервальная съемка и запись видео 1080p.

Honor X6

Аккумулятор емкостью 5000 мАч внутри Honor X6 поддерживает зарядку мощностью 10 Вт. Что касается подключения, X6 предлагает поддержку Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, порт USB-C и аудиоразъем 3,5 мм. В целях безопасности X6 предлагает разблокировку по лицу и боковой сканер отпечатков пальцев.

В настоящее время нет информации о цене Honor X6. Тем не менее, он указан в таких цветах, как Ocean Blue, Titanium Silver и Midnight Black.

Honor X6
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