Honor X50 Pro 5G получит Snapdragon 8+, батарею на 5 800 мАч и изогнутый дисплей

Компания Honor раскрыла информацию о грядущем смартфоне Honor X50 Pro 5G на новом постере, параллельно с анонсом серии Honor Magic 6.

Постер подтверждает некоторые характеристики Honor X50 Pro 5G, включая процессор Snapdragon 8+, аккумулятор емкостью 5800 мАч и изогнутый дисплей с сертификатом защиты глаз.

Также упоминается наличие двух цветовых вариантов: зеленого и черного. На тыльной стороне видно круглый модуль камеры с парой камер и светодиодной вспышкой.

Honor X50 Pro, вероятно, будет иметь схожий дизайн с модулем камеры, как и Honor X50. Однако, Honor X50 доступен в четырех цветах: оранжевом, черном, белом и синем.

Пока мало известно о Honor X50 Pro. Устройство было замечено в сертификации 3C, подтверждая поддержку быстрой проводной зарядки до 35 Вт. Согласно утечкам, смартфон может иметь 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища. Он также будет поддерживать NFC для беспроводной связи.

Кроме того, планируется выпуск Honor X50 GT с 6,81-дюймовым дисплеем FHD+ OLED, процессором Snapdragon 888, 50-мегапиксельной основной камерой и аккумулятором емкостью 4800 мАч.

Также стоит отметить, что Honor X50 был выпущен с процессором Snapdragon 6 Gen 1, изогнутым 6,78-дюймовым дисплеем 1.5K с частотой 120 Гц и яркостью до 1200 нит.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5800 мАч и быстрой зарядкой мощностью 35 Вт. Ожидается, что версия Pro получит некоторые обновления.