Honor X40 дебютирует в Китае с тонким профилем, изогнутым экраном и доступной ценой

Как и ожидалось , Honor представила X40 сегодня на специальном мероприятии в Китае. Телефон уже можно заказать там по цене от 1499 юаней, что на данный момент эквивалентно 214 долларам.

Телефон оснащен 6,67-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 1080×2400, частотой 120 Гц, режимом высокой яркости 800 нит и частотой дискретизации касания 300 Гц, чипсетом Snapdragon 695 во главе и батареей емкостью 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт (и зарядным устройством). в коробке). Сканер отпечатков пальцев находится под дисплеем.

На задней панели находится двойная камера с основным датчиком на 50 МП с апертурой f/1.8 и вспомогательным датчиком на 2 МП. Они размещены в огромном кольце / круге вместе со светодиодной вспышкой. Текст «MATRIX AI VISION CAMERA» занимает пустой центр этого круга, а бренд Honor находится в нижней части спины. Это определенно отличительный дизайн, этот. В любом случае, селфи делает 8-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2.0.

Телефон работает под управлением Android 12 с пользовательским интерфейсом Honor Magic UI 6.1 и поставляется в четырех конфигурациях памяти/хранилища: 6/128 ГБ, 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Его размеры 161,6 х 73,9 х 7,9 мм, а вес 172 г. Согласно Google Translate, он предлагается в следующих цветовых решениях: «Радужные облака, преследующие луну», «Чернильно-нефритовый зеленый» и «Призрачная ночная тьма».

Неясно, когда и выйдет ли Honor X40 на международные рынки, но мы не видим причин для того, чтобы он оставался ограниченным Китаем на неопределенный срок.