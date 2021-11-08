Honor X30 может стать первым телефоном на Snapdragon 695

Пара телефонов Honor была недавно одобрена китайским органом 3C. Согласно аналитику Panda is Bald, новые телефоны, представленные на 3C, — это Honor X30, Honor Magic 4, Honor 60 и Honor 60 SE. Он также поделился ключевыми характеристиками Honor X30.

Телефоны Honor с номерами моделей TNA-AN00 / TN00, ANY-AN00 и LSA-AN00 были замечены с быстрым зарядным устройством на 66 Вт. Как упоминалось выше, одним из таких телефонов может быть Honor X30.

X30 станет третьим телефоном в серии X30, в которую входят такие телефоны, как Honor X30i и Honor X30 Max. Согласно прогнозу, X30 будет работать на чипсете Snapdragon 695, о котором недавно анонсировала Qualcomm. SD695 — это обновленная версия существующего чипа Snapdragon 690.

SD695 — это 6-нм чип с процессором Kryo 660 и графическим процессором Adreno 619. Говорят, что он обеспечивает на 15 процентов лучшую производительность процессора и на 30 процентов более высокую производительность графического процессора. Он поддерживает сети 5G с частотой менее 6 ГГц и миллиметровыми волнами. Возвращаясь к Honor X30, ожидается, что он будет оснащен тройной камерой с разрешением 48 мегапикселей + 2 мегапикселя + 2 мегапикселя.

Информации о дате запуска Honor X30 нет. Возможно, Honor может планировать выпустить X30 в этом месяце.

Источник — Astera.