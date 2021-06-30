Honor X20 SE запущен с тройными камерами Dimensity 700 и 64MP

Компания Honor негласно представила смартфон Honor X20 SE в Китае. Телефон открыт для предварительных заказов, и он должен поступить в продажу 9 июля. Устройство предлагает пользователям 6,6-дюймовый перфорированный дисплей, 64-мегапиксельные тройные камеры и большую батарею.

Honor Х20 SE имеет 6,6-дюймовый IPS ЖК-дисплей, который обеспечивает разрешение Full HD+ 1080х2400 пикселей. Телефон имеет соотношение экрана к корпусу 94,2%. Для селфи у него есть 16-мегапиксельная фронтальная камера, размещенная внутри отверстия для дисплея.

Основная камера X20 SE состоит из 64-мегапиксельной основной камеры с диафрагмой f/ 1.9, 2-мегапиксельного датчика глубины и 2-мегапиксельной макро-камеры. Задние камеры поддерживают такие функции, как AI-фотография, запись двух сцен, фильтры, HDR, профессиональная фотография, EIS и многое другое.

В Dimensity 700 чип питает Honor Х20 SE с 6 Гб/8 Гб оперативной памяти. Обе модели предлагают 128 ГБ встроенной памяти, и на них предустановлен Magic UI 4.0 на базе ОС Android 11. Устройство поддерживает быструю зарядку 22,5 Вт для аккумулятора емкостью 4000 мАч. X20 SE предлагает другие функции, такие как поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C, аудиоразъем 3,5 мм и боковой сканер отпечатков пальцев. Его размеры 160,68 x 73,3 x 8,4 мм, а вес 179 грамм.

Honor X20 SE поступил в Китай в двух вариантах, таких как 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти и 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти. Эти модели стоят 1799 юаней (~ 278 долларов) и 1999 юаней (~ 309 долларов). X20 SE будет доступен в четырех цветах: Magic Night Black, Blue Water Emerald, Titanium Silver и Cherry Pink Gold. Его первая продажа намечена на 9 июля в Китае, и пока неясно, выйдет ли он за пределы внутреннего рынка.

Источник — Astera.