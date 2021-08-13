Honor X20 5G дебютирует с процессором Dimensity 900 SoC за 1899 юаней

В четверг Honor выпустила на рынок довольно много устройств. Китайский гигант представил долгожданную серию Honor Magic 3, Honor Tab V7 Pro, Honor Watch GS 3 и смартфон Honor X20 5G.

Honor X20 5G — это смартфон среднего класса по цене от 1899 юаней (~ 293 долларов США) за вариант 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ, 2199 юаней (~ 339 долларов США) за вариант 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ и 2499 юаней (~ 386 долларов США). для варианта 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ.

Он доступен в трех цветовых вариантах: Magic Night Black, Aurora Blue и Titanium Silver. В настоящее время он выставлен на продажу на торговом портале Jingdong.

Honor X20 5G оснащен 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD +. Это перфорированная панель с частотой обновления 120 Гц и поддержкой цветовой гаммы DCI-P3. Дисплей оснащен пятикратной защитой глаз и имеет режим электронной книги, который упрощает работу глаз при чтении.

Он имеет 16-мегапиксельную переднюю камеру для селфи и тройную заднюю камеру. Остров задней камеры похож на дизайн фирменного модуля камеры Huawei. Он содержит основной датчик на 64 МП, датчик глубины на 2 МП и, наконец, 2-мегапиксельный макроблок. Он также имеет светодиодную вспышку рядом с объективами камеры.

Под капотом устройство работает на SoC MediaTek Dimensity 900, основанном на 6-нм техпроцессе. Он работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Honor также реализовала технологию расширения оперативной памяти, которая поддерживает дополнительные 2 ГБ оперативной памяти. Это означает, что вариант с 8 ГБ может иметь 10 ГБ оперативной памяти, используя 2 ГБ из внутренней памяти в качестве памяти.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Honor утверждает, что он может зарядиться с 0% до 50% всего за 15 минут зарядки. Что касается безопасности, у него есть боковой сканер отпечатков пальцев.

Источник — Astera.