Инсайдеры раскрыли некоторые подробности о грядущем Honor X10, презентация которого состоится 20 мая.

Этот аппарат будет иметь ценник 250-300 долларов, и работать он будет на процессоре Kirin 820. Также аппарату приписывают основную камеру с датчиком Sony IMX600 и интересную особенность.

Как заявляют источники, Honor X10 может получить «графеновую» систему охлаждения, которая для компании Huawei не является новым решением.

Ранее подобное решение применяли в аппаратах линейки Mate 20. Еще в смартфоне установят выдвижную фронтальную камеру, а за его автономность ответит батарея на 4 200 мАч с поддержкой быстрой зарядки.