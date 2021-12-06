Honor выпустит новый смартфон Honor X30 с чипом Snapdragon 695 в середине декабря

Из-за санкций, введённых американским правительством, бренду Honor пришлось стать отдельной компанией, а именно это позволило китайскому производителю начать выпускать смартфоны на базе процессоров Snapdragon и устанавливать самые актуальные версии операционной системы Android.

Сейчас Honor готовится к презентации нового смартфона серии X30. На рынке уже предлагаются Honor X30 Max и Honor X30i, а в середине декабря будет еще представлен Honor X30.

Всех подробностей про этот смартфон пока нет, но уже известно, что в его основе ляжет процессор Snapdragon 695 с 5G модемом и графическим ядром Adreno 619.

Сетевые информаторы Honor X30 еще приписывают тройную камеру с основным 48 Мп сенсором, экран с частотой обновления 120 Гц и аккумулятор, который можно заряжать быстрой зарядкой мощностью 66 Вт.

Стоит отметить, что в Honor X30 Max и Honor X30i установлены процессоры MediaTek Dimensity 900 и MediaTek Dimensity 810 соответственно.