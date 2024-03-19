Honor выпустили наушники TiinLab Open-Back Buds с временем работы 40 часов

Недавно компания Honor выпустила на внутренний рынок два новых смартфона под названием Magic 6 Ultimate Edition и Magic 6 RSR Porsche Design. Вместе с этими смартфонами Honor также выпустила наушники с открытой спиной под названием Honor TiinLab Open-Back Buds.

Как и другие наушники с открытой спиной, TiinLab оставляют уши полностью открытыми, что позволяет пользователям слышать окружающие звуки, а значит, идеально подходит для бегунов и велосипедистов. Наушники оснащены Bluetooth 5.3 для стабильного соединения и поддерживают кодеки AAC и SBC для высококачественного звука.

Honor TiinLab Open-Back Buds

Наушники оснащены 13,4-миллиметровыми динамиками со специальной динамической катушкой для улучшения басов и двойным микрофоном с системой шумоподавления на основе искусственного интеллекта для четких звонков. Пользователи могут регулировать настройки звука через приложение Honor Smart Space.

Наушники Honor TiinLab Open-Back Buds

Наушники имеют сертификат IP54, что делает их устойчивыми к поту и подходящими для тренировок. Каждый наушник весит всего 6,8 грамма, а общий вес зарядного кейса составляет 132 грамма. Honor заявляет о 10 часах непрерывной работы, а с зарядным чехлом — о 40 часах.

Цены и доступность

Наушники доступны в цветах Chenhui Gold и Magic Night Black и в настоящее время доступны для предварительной продажи по акционной цене в 499 юаней. После окончания промо-периода они будут продаваться в розницу по цене 549 юаней. Первая официальная продажа запланирована на 22 марта 2024 года в 10:08 по китайскому стандартному времени.