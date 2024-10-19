Honor выпустил новый бюджетный смартфон X7c с Snapdragon 4 Gen 2

Компания Honor выпустила новый бюджетный смартфон X7c. У него 6,77-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 1610 × 720 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 850 кд/м². Устройство защищено от влаги и пыли по стандарту IP64 и поддерживает две SIM-карты.

Honor X7c работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, который включает два мощных ядра Cortex-A78 и шесть более слабых Cortex-A55. Пользователи могут выбрать модель с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной.

Основная камера имеет 108 Мп и 2 Мп сенсор для определения глубины, а фронтальная камера — 8 Мп. Обе камеры могут снимать видео в 1080p при 30 кадрах в секунду. Рядом с фронтальной камерой есть функция Magic Capsule для отображения уведомлений.

Смартфон оснащен батареей на 6000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 35 Вт. Также есть NFC, стереодинамики и 3,5-мм разъем для наушников. Работает устройство на Android 14 с оболочкой MagicOS 8.0.

Honor X7c доступен в трех цветах: зеленом, черном и белом. Модель с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит $212, а с 8 ГБ и 256 ГБ — $242.