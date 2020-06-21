Honor внес в базу данных TENAA новый смартфон

Бренд Honor готовит новую модель смартфона, которая уже появилась в базе китайского регулятора под модельным номером Honor ASK-AL20.

С каким названием эта модель выйдет на рынок пока неизвестно, однако некоторые характеристики уже раскрыты.

Например, известно о наличии в модели однокристальной системы с ядрами, работающими на частоте 2 ГГц.

Оперативной памяти указано 4 или 6 ГБ, а встроенной 64 или 128 ГБ. Экран новинки имеет диагональ 6,4 дюйма, а выполнен он по технологии IPS.

Что касается основной камеры, то в ней предложат датчики на 48, 8 и 2 Мп. За автономную работу устройства будет отвечать аккумулятор на 3 900 мАч.