Уже на следующей неделе состоится презентация смартфона Honor View 30.

Китайские источники распространили подробности об этом устройстве. В частности, удалось выяснить, что этот аппарат выйдет на рынок без сервисов Google.

Если это действительно так, то Honor View 30 будет первым смартфоном Honor без сервисов Google. Стоит отметить, что Honor View 30 станет аналогом модели Honor V30 5G, представленной в прошлом году.

То есть View 30 является европейской версией китайского смартфона, в котором будут установлены мобильные сервисы Huawei (HMS).

Такие же сервисы предлагают и для европейского варианта флагманского Huawei Mate 30.